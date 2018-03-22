مصدر حكومي كردي: مقتل 4 مدنيين جراء قصف تركي بشمال العراق

أربيل، العراق (د ب أ)

أفاد مصدر حكومي كردي اليوم الخميس بمقتل أربعة مدنيين جراء قصف المقاتلات التركية لمجموعة قرى كردية في إقليم كردستان العراق تتواجد فيها مقرات لمسلحي حزب العمال الكردستاني بمحافظة أربيل، 350كم شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن "القصف استهدف مقرات لمسلحي الحزب لكنه طال قرى مأهولة في قضاء سوران، 110كم شمال شرق أربيل، وأدى الى مقتل أربعة مدنيين وتدمير عدة منازل وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المدنيين في تلك القرى".

وأوضح المصدر أن القرى التي قصفتها الطائرات التركية هي ماوان، وقسان، وسركينان بقضاء سوران التابعة لمحافظة أربيل.

وكان مصدر حكومي كردي أفاد أمس الأربعاء بمقتل عدد من مقاتلي حزب العمال الكردستاني جراء قيام المقاتلات التركية بقصف مقرات تابعة للحزب في المناطق الحدودية بين إقليم كردستان العراق وتركيا.