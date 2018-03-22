تقرير: مقتل 4 من أفراد حرس الحدود بكمين نصبه داعش غرب العراق

بغداد (د ب أ)

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية اليوم الخميس بأن أربعة أفراد من حرس الحدود قتلوا بكمين نصبه تنظيم "داعش" غربي المحافظة ( 108 كلم غرب بغداد).

وقال المصدر، في تصريح لموقع "السومرية نيوز"، إن "أربعة أفراد من حرس الحدود وقعوا بكمين لداعش على الطريق الدولي السريع قرب منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن غربي الأنبار".

وأضاف المصدر أن "التنظيم هاجم العجلات الخاصة بأفراد حرس الحدود بأسلحة مختلفة خلال نزولهم مجازين على الطريق الدولي السريع، ما أسفر عن مقتلهم جميعا".

يذكر أن القوات الأمنية تمسك الطريق الدولي السريع غربي الأنبار، فيما تنشط بعض العناصر الإرهابية على جانبي الطريق ويشنون بين الحين والآخر هجمات على قوات الجيش وحرس الحدود.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 21 من ديسمبر الماضي إنهاء وجود داعش عسكريا في العراق، فإنه لا تزال هناك عناصر من التنظيم تشن هجمات في أنحاء متفرقة من البلاد.