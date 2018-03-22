دراسة: ديمقراطيات الدول الناشئة تعاني من ضغوط

برلين (د ب أ)

ذهبت دراسة في ألمانيا إلى أن الحكام في عدد متزايد من الدول الناشئة والنامية يفرغون المؤسسات الرقابية للحفاظ على سلطتهم وعلى نظام يهدف لإثرائهم الشخصي.

وأكدت الدراسة التحليلية التي أعدها باحثون لمؤسسة بيرتلزمان على مدى عامين ونشرت نتائجها اليوم الخميس أن هناك تزايدا في رفض الظلم الاجتماعي والفساد وسوء الإدارة.

و وفقا للبيانات التي نشرها الباحثون فإن نحو 2ر4 مليار إنسان على مستوى العالم كانوا العام الماضي يعيشون في ديمقراطيات (مقارنة بـ 0ر4 مليار إنسان عام 2003).

وقال الباحثون إن نحو 3ر3 مليار إنسان يعيشون في أنظمة مستبدة (مقارنة 3ر2 مليار إنسان عام 2003). كما حذر معدو الدراسة من أن تزايد تقليص حقوق المواطنة في الديمقراطيات القائمة بالفعل وكذلك التهاون في تطبيق معايير دولة القانون يمثل إشكالية بالغة.

ورأى الباحثون أن هذه المعايير "اختلت" في تركيا على وجه الخصوص وقالوا إنه ليس هناك بلد في العالم "تسارعت فيه وتيرة تفريغ مبدأ الفصل بين السلطات" كما حدث في "الديمقراطية المعيبة جدا على مضيق البوسفور" منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.