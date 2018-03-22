علماء يابانيون يكتشفون 3 جينات جديدة مسؤولة عن تنظيم الساعة لبيولوجية للجسم

طوكيو - (أ ش أ):

نجح علماء يابانيون في تحديد 3 جينات جديدة مسؤولة عن تنظيم الساعة البيولوجية فى الجسم.

وحدد العلماء الجينات التى تسمح للخلايا بالتكيف مع التغيرات اليومية فى الظروف البيئية المختلفة من خلال تعديل "الساعة البيولوجية للجسم"، المسؤولة عن دورات النوم والاستيقاظ العادية".. فقد تم العثور على إيقاعات الساعة البيولوجية فى جميع الكائنات الحية تقريبا لها علاقة مع حساسية الضوء.

فقد كشفت النتائج المتوصل إليها لأول مرة، وفق الأبحاث التى أجراها علماء فى جامعة "طوكيو"، عن أن التنظيم اليومى للساعة البيولوجية للجسم قد يكون مرتبطا بصورة مباشرة بالإجهاد الخلوى، أى الخاص الخلية.

فقد أظهرت الأبحاث أن جينات "كيناسى-1-2-3" و جينات "أسك 1-2-3" المعنين بتنظيم الإشارات ضروريين من أجل الاستجابة لكل التغيرات المفاجئة التى تطرأ على البيئة والتغيرات التى تحدث مع مرور الوقت، حيث تم التوصل إلى أن الفئران العادية تكون قادرة على تغيير وقت الاستيقاظ فى صباح اليوم التالى بعد التعرض للضوء غير متوقع خلال الليل.. ومع ذلك، فإن الفئران التى ليس لديها هذه الجينات تمتلك قدرة أقل على الاستيقاظ وفق الساعة البيولوجية اليومية المتماشية مع دورات الضوء الطبيعي.

وشدد الدكتور "يوشيتاكا فوكادا"، الأستاذ فى جامعة "طوكيو، على وجود ارتباط بين الإجهاد التأكسدى بصورة كبيرة وعرقلة السير الطبيعى للإيقاعات اليومية المترابطة".

وترتبط الاضطرابات فى الإيقاع اليومى، خاصة بين العاملين بنظام الدورات الليلية وكبار السن، بزيادة خطر ضغط الدم المرتفع و الإضطرابات الأيضية والأرق.