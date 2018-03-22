رئيس وزراء استراليا يتطلع للقاء أوباما خلال زيارته لسيدني

سيدني (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول إنه يتطلع للقاء الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لدى زيارته لاستراليا غدا الجمعة.

وقد وصل أوباما إلى نيوزيلندا أمس الأربعاء في أول زيارة يقوم بها إليها . والتقى أوباما برئيس الوزراء السابق جون كي ورئيسة الوزراء الحالية جاسيندا أردرن. ومن المقرر أن يصل أوباما سيدني الجمعة المقبلة.

وقال تيرنبول للصحفيين اليوم الخميس" أتطلع للقاء الرئيس أوباما لدى زيارته سيدني".

ويشار إلى أن هذه تعد الزيارة الثالثة التي يقوم بها أوباما لاستراليا، حيث أنه زار بريسبان عام 2014 لحضور مباحثات قادة مجموعة العشرين. كما أنه التقى بالجنود الأمريكيين في قاعدة عسكرية في داروين عام 2011.

ويقوم أوباما بجولة لمدة أسبوع تشمل استراليا ونيوزيلندا وسنغافورة واليابان. ومن المقرر أن يزور طوكيو السبت المقبل.