اليمن: مصرع قيادي حوثي بتعز ومعارك عنيفة شمال الضالع

صنعاء - (أ ش أ):

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه بانفجار لغم أرضي في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

ونقلت قناة (العربية ـ الحدث) الفضائية اليوم الخميس، عن بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، قوله إن القيادي الحوثي المكنى "أبو طه" لقي مصرعه إثر انفجار لغم أرضي غرب تعز.

وأوضح أن اللغم الذي انفجر بالقيادي الحوثي، كانت قد زرعته الميليشيات الانقلابية في وقت سابق، بجبهة القوز بالأشروح غربي محافظة تعز.

وتشهد الجبهات الريفية غربي محافظة تعز منذ أسابيع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني، وميليشيا الحوثي التي تحاول استعادة مواقع استراتيجية تم دحرها منها في وقت سابق.

وميدانيا، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في جبهة يعيس شمال مريس بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني، إن المعركة المستمرة حتى الآن، سقط فيها بحسب معلومات أولية، أكثر من 12 عنصرا من ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون، لافتا إلى أن الميليشيا حاولت الهجوم على مواقع الجيش وتم التصدي لها وشن هجوم معاكس، وتم إمطار أماكن تمركزها بقصف مدفعي كثيف.

وأضاف المصدر أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأن جثث قتلاها لا تزال ملقية في أطراف يعيس.