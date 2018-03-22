ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم حافلة في شمال شرق تايلاند إلى 18 قتيلا

بانكوك - (د ب ا) :

قالت الشرطة في تايلاند إن حصيلة القتلى في حادث تحطم حافلة في شمال شرق البلاد ارتفعت إلى 18 شخصا بعد وفاة ثلاثة أشخاص.

وأوضح المسؤول بالشرطة جيراوات برايبلان أن الحادث، أسفر عن إصابة 32 راكبا، وقع في إقليم ناخون راتشاسيما / 260 كيلومترا من بانكوك/.

وقال جيراوات إن الحافلة كانت في طريقها من إقليم شانتتابوري ( شرق) إلى إقليم ساكون ناخون ( شمال شرق) عندما فقد السائق السيطرة عليها واصطدمت بشجرة.

وكشف أن جميع الركاب البالغ عددهم 50 شخصا من مواطني تايلاند.

وتكثر حوادث الطرق في تايلاند ، وخاصة خلال فترات العطلات.

وفي جميع أنحاء تايلاند، توفي 423 شخصا في فترة أسبوع واحد خلال عطلة العام الجديد 2018.

وكشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر في عام 2015 أن تايلاند جاءت في المرتبة الثانية، بعد ليبيا في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.

وقدرت المنظمة أن 2ر36 شخصا لكل 100 ألف، يموتون على الطرق في تايلاند، أو حوالي 237ر24 شخصا سنويا.

وفي تشرين ثان/ نوفمبر 2017، صنف موقع أطلس العالمي الطرق في تايلاند باعتبارها الأكثر دموية في العالم، تليها ملاوي وليبيريا.