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مقتل سائحين اثنين جراء تحطم مروحية في أستراليا

03:52 ص الخميس 22 مارس 2018
مقتل سائحين اثنين جراء تحطم مروحية في أستراليا

الشرطة الأسترالية

سيدني- (د ب أ) :

ذكرت الشرطة الأسترالية أن سائحين أجنبيين اثنين لقيا حتفهما إثر تحطم مروحية كانا على متنها ، مساء الأربعاء، بالقرب من جزر ويتصنداي قبالة سواحل كوينزلاند.

ولم تكشف السلطات بعد عن هويتي السائحين (رجل وامرأة).

وقالت الشرطة إنه تم انتشال الجثتين من المروحية وتم إعلان وفاتهما في مكان الحادث.

وأصيب ثلاثة أشخاص جراء الحادث بينهم الطيار، ويعتقد أن جميعهم أجانب أيضا.

وتردد أن شخصا على الأقل من المصابين في حالة حرجة.

وتحقق السلطات في معرفة سبب الحادث.

وقالت شركة "ويتصنداي إير سيرفيسيز" المشغلة للطائرة اليوم الخميس إنها أوقفت جميع رحلاتها عقب الحادث.

سيدني أستراليا الشرطة الأسترالية تحطم مروحية

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