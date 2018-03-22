قطر تستجيب للرباعي العربي وتصنف "داعش سيناء" و "النعيمي" على قائمة الإرهاب

وكالات

استجابت قطر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، لاحد مطالب الرباعي العربي مصر والسعودية والامارات والبحرين بتصنيف عدد من الأشخاص والكيانات على لوائح الإرهاب .

وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية، قبل قليل تصنيف 19 شخصاً و8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم داعش ولاية سيناء "مصر" على قوائمها للإرهاب.

وتعد القائمة، التي نشرتها اللجنة على موقعها الإلكتروني، أول قائمة للإرهاب تصدرها قطر، وضمت القائمة الجديدة 19 شخصاً، ومن أبرز الشخصيات التي ضمتها القائمة القطري عبد الرحمن عمير راشد النعيمي، المدرج سابقاً في قائمة للإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

كما تضمنت 8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية وتنظيم داعش ولاية سيناء (مصر)، إضافة إلى 6 كيانات قطرية.

يُذكر أن "لائحة الإرهاب" التي أعلنت عنها السعودية ومصر والإمارات والبحرين يونيو الماضي، ضمت القطري عبدالرحمن عمير راشد النعيمي، بالإضافة إلى جمعية الإحسان الخيرية في اليمن الشريك لمؤسسة الرحمة الخيرية التابعة للقاعدة.

اقرأ ايضا:

من هو القطري عبدالرحمن النعيمي .."فيروس" تدمير العرب الذى ادرجته قطر على قائمة الإرهاب ؟

