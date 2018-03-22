وفاة 200 شخص واصابة 50 طفلا بالتسمم بسبب مدفن "قمامة" بروسيا

كتب: مي محمد

توفى نحو مئتان شخص، من بينهم طلاب وأطفال بعد تسممهم جراء نجم عن غازات سام مصدرها مدفن نفايات ملوثة في مدينة فولوكولامسك التى تقع بالقرب من موسكو العاصمة الروسية، حسبما أشارت صحيفة " the sun" البريطانية.

تم نقل أكثر من 50 طفلًا من مدارس المدينة يتلقون العلاج بالمستشفي إثر اصابتهم بحالات دوار وغثيان

ويتبين من الفيديوهات التي تم التقاطها في مدينة فولوكولامسك الروسية، ونشرتها " صن " البريطانية ، التى يعيش بها 23 الف نسمة، وقوف مئات الأشخاص لتلقي العلاج خارج المستشفي.

و أفاد أحد الشهود أن الأطفال كانوا ليسوا على ما يرام، لذا تم الإتصال برجال الشرطة.

ويقول إيكاترينا فولكوفا، قائد التعليم المحلي، أنه كان هناك تسريب شديد لكبريتيد الهيدروجين فى المدينة.

وفى الشهر الماضي، قام رجال الشرطة بفض تجمهرات سكان المدينة وهم يعبرون عن غضبهم بسبب تلوث المدينة نتيجة للغازات السامة، ويطالبون بغلق مدفن النفايات المتسبب في ذلك.

وأغلق المحتجون الطريق المؤدى إلى مدفن نفايات " Yadrovo" في اليوم الثامن من شهر مارس من العام الجاري، إلى جانب منعهم شاحنات القمامة من دخول المدينة.

وقد كان هذا الإحتجاج بعد إعلان المسؤولين المحليون عن حالة طوارىء بعد تسجيل معدل كبريتيد الهيدروجين زيادة أكثر من ضعف المعدل الطبيعي.