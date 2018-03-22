أهم التصريحات في 24 ساعة: بوتين على درب هتلر

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول استغلال تنظيم روسيا لكأس العالم كما فعل الزعيم النازي هتلر حينما استضافت بلاده الأولمبياد، فيما صرح وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن قصف إسرائيل لما يشتبه في أنه مفاعل سوري نووي بمثابة رسالة إلى إيران، كما أبدى المدير التنفيذي لشركة فيسبوك عن أسفه بعد فضيحة تسريب بيانات لملايين المستخدمين مشيرًا إلى أن شركته ارتكبت خطأ وتعمل على تصحيحه عبر خطوات واضحة في الأشهر القادمة.