مصرع اثنين من مسلحي "الشباب" فى غارة أمريكية على جنوب الصومال
واشنطن - (أ ش أ)
أكدت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا " افريكوم " اليوم مصرع اثنين من عناصر حركة " الشباب "المتمردة وإصابة ثلاثة أخرين خلال غارة جوية أمريكية وقعت مؤخرا على جنوب الصومال .
وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية أن " افريكوم "اوضحت فى بيان أصدرته اليوم أن الغارة الأمريكية استهدفت مواقع حركة الشباب بالقرب من بلدة " مبارك " الزراعية الواقعة جنوب غرب مقديشيو ، مشيرة إلى أن الغارة نفذت بالتنسيق مع حكومة الصومال .
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