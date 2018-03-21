مصرع اثنين من مسلحي "الشباب" فى غارة أمريكية على جنوب الصومال

واشنطن - (أ ش أ)

أكدت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا " افريكوم " اليوم مصرع اثنين من عناصر حركة " الشباب "المتمردة وإصابة ثلاثة أخرين خلال غارة جوية أمريكية وقعت مؤخرا على جنوب الصومال .

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية أن " افريكوم "اوضحت فى بيان أصدرته اليوم أن الغارة الأمريكية استهدفت مواقع حركة الشباب بالقرب من بلدة " مبارك " الزراعية الواقعة جنوب غرب مقديشيو ، مشيرة إلى أن الغارة نفذت بالتنسيق مع حكومة الصومال .