زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي إيران

هرمزكان - (د ب ا):

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر،اليوم الأربعاء، قضاء تخت التابع لمحافظة هرمزكان جنوبي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل في إيران، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 03ر16 بالتوقيت المحلي (33ر12 بتوقيت جرينتش)، على عمق 26 كيلومترا تحت سطح الارض،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر محتملة جراء هذا الزلزال.

كانت هزة أرضية بقوة 8ر3 درجة على مقياس ريختر قد ضربت مساء الأحد الماضي محافظة فارس جنوبي إيران.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب احدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37الف شخص واصابة 100 الف اخرين. وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في كانون أول/ ديسمبر عام 2003 و أسفر عن مقتل 31 ألف شخص.