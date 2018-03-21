نزوح أكثر من 86 ألف شخص من الغوطة الشرقية

موسكو - (أ ش أ)

قال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوري يفتوشينكو إن أكثر من 86 ألف شخص، خرجوا من منطقة الغوطة الشرقية، منذ بداية الهدنة الإنسانية.

وأضاف يفتوشينكو: "أنه منذ بداية الهدنة الإنسانية في شرق الغوطة، خرج 86 ألفا و123 شخصًا، بمساعدة المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة".. وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأشار يفتوشينكو إلى أن المدنيين يواصلون الخروج من الغوطة الشرقية، التي توفرها الممرات الإنسانية.. فخلال يوم واحد خرج 5 آلاف و178 شخصاً عبر الممر الإنساني في منطقة بلدة مخيم الوافدين.

وبدأت في الغوطة الشرقية، يوم الخميس الماضي الهدنة الإنسانية السابعة عشرة، حيث يواصل المركز الروسي للمصالحة التفاوض لإخراج المدنيين بشكل يومي.

كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 25 فبراير الماضي، القرار رقم 2401، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.