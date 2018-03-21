الاتحاد الأوروبي يرحب بتصديق برلمان كوسوفو على اتفاق لترسيم الحدود مع مونتينيجرو

بريشتينا - (د ب أ):

رحبت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، بتصديق برلمان كوسوفو على اتفاق لترسيم الحدود مع مونتينيجرو (الجبل الأسود) اليوم الأربعاء.

وقالت موجيريني على موقع تويتر "تتجه كوسوفو نحو دخول مواطنيها الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة بما يخدم شعبها".

وفي وقت سابق اليوم، صادق برلمان كوسوفو على الاتفاق، بموافقة 80 من 120 من المشرعين الذين شاركوا في التصويت، بما يمثل أغلبية الثلثين المطلوبة.

وتأخرت الموافقة على الاتفاق الذي يعود لعام 2015 لمدة تقرب من ثلاث سنوات، بسبب عنف المعارضة التي تعتبره ضارا بكوسوفو بسبب انطوائه على التخلي عن الأرض.

وألقت الشرطة في كوسوفو القبض على سبعة من النواب، بينما تم طرد ستة اخرين من الجلسة، بعد إطلاق اربع قنابل غاز مسيل للدموع في مقر البرلمان في وقت سابق اليوم.

وأطلقت المعارضة البرلمانية في كوسوفو، اليوم الأربعاء، الغاز المسيل للدموع في مبنى البرلمان مرتين، في محاولة لمنع إجراء تصويت مهم حول الاتفاق مع مونتينيجرو.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الاتفاق شرطا من أجل السماح لمواطني كوسوفو دخول دول الاتحاد بدون تأشيرة دخول.