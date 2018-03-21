الرئيس اللبناني يعلن مشاركته في القمة العربية المقبلة بالرياض

بيروت - (أ ش أ)

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أنه سيشارك في القمة العربية التي ستعقد بالعاصمة السعودية الرياض في 15 أبريل المقبل.

وأعرب عون - خلال رئاسته اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء سعد الحريري - عن أمله أن يقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون موازنة عام 2018 في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن (مؤتمر روما 2) كان ناجحًا، وترجم الحرص الدولي على الاستقرار والأمن في لبنان.