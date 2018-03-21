الكرملين: بوتين وجوتيريش يشددان على أهمية دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية

موسكو - أ ش أ:

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أكدا خلال مكالمة هاتفية على أهمية دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية.

ووفق بيان المكتب الإعلامي للكرملين -أوردته قناة "روسيا اليوم"- مساء اليوم الأربعاء، فقد أعرب الرئيس بوتين لجوتيريش استعداد روسيا مواصلة تقديم المساعدة في مفاوضات جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن جوتيريش استهل حديثه بتهنئة الرئيس بوتين بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي.

وتم التطرق خلال المكالمة إلى القضايا الدولية الهامة، وبالأخص الأزمة السورية والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل استعادة السلام وتحقيق تسوية سياسية في سوريا.