السفير البريطانى بالقاهرة: سنظل الشريك الاقتصادي الأول لمصر

القاهرة - (أ ش أ)

قال السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، بأن بلاده تفتخر بما تقدمه من دعم لجهود الحكومة المصرية بغية وضع حد للهجرة غير الشرعية وذلك بتقديم تمويل قيمته ١١ مليون جنيه .

جاء ذلك بمناسبة قيام السفارة البريطانية بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإطلاق دورة تدريبية لمدة أربعة أيام لعدد عشرين "20" ضابط شرطة مصري حول التعرف على والتحقيق في أعمال الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين .

وتابع السفير قائلا:- "أننا سنظل الشريك الاقتصادي الأول لمصر بفضل الاستثمارات الجديدة في قطاعات إيجاد فرص العمل وصندوق 50 مليون لدعم رواد الأعمال المصريين ونسعى أيضا أن نكون الشريك الأول لمصر في قطاع التعليم ".

وذكرت السفارة البريطانية اليوم الأربعاء انه قد حضر إطلاق ورشة العمل نائب ممثل المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وجنوب أفريقيا السيد جوليان جارساني ومستشار الهجرة لشمال أفريقيا لدى السفارة البريطانية في القاهرة، السيد جوزيف ويتل وممثلين عن وزارة الداخلية المصرية.

يعتبر التدريب الممول من قبل المملكة المتحدة واحد من أربع حلقات عمل شاملة والتي تهدف إلى تدريب عدد 80 من كوادر الشرطة يمثلون جميع محافظات مصر لتقديم الدعم والمساعدة الفنية لضباط الشرطة بغية تعزيز التعرف على والتحقيق في حالات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. يأمل المشروع في توفير بناء القدرات للسلطات العدالة الجنائية في مصر للحيلولة دون ارتكاب حالات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائيا .

كما أنه يهدف إلى دعم وضع اللوائح الداخلية بشأن تحديد والتعرف على حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإحالتها إلى السلطات القضائية ومقدمي خدمات المساعدة.