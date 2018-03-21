فيسبوك بعد تسريب بيانات 50 مليون شخص: أخطأنا وهذه خطوات الحل

كتب – محمد الصباغ:

اعترف المدير التنفيذي ومؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج بأنهم مخطئين بخصوص الأزمة الأخيرة والتي انتهت بتسريب بيانات 50 مليون مستخدم فيسبوك لصالح حملة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وأشار زوكربيرج في بيان اليوم الأربعاء إلى أن هناك بعض بعض الخطوات سيتخذوها من أجل حماية بيانات المستخدمين.

وقال زوكربيرج إن مسؤولية شركته بالطبع حماية بيانات العملاء، مؤكدًا "إذا لم نستطع فعل ذلك، فنحن غير أهل لخدمتهم".

وأضاف أنه بدأ العمل على إدراك حقيقة ما حدث في أزمة "كامبريدج أناليتكا"، وأنهم يسعون في فيسبوك لعدم حدوث ذلك مرة أخرى في المستقبل.

كما لفت مؤسس فيسبوك إلى أن الجيد في الأمر هو أن أهم الخطوات التي تمنع حدوث ذلك مرة أخرى اليوم بالفعل تم اتخاذها في السنوات الأخيرة. وتابع قائلًا: "لكن بالطبع هناك أخطاء، وهناك الكثير لنفعله، ونحتاج إلى القيام به".

وقال إن في هذه القضية بالفعل بدأت الشركة في عام 2014 في منع "العوامل السيئة" في الوصول إلى بيانات المستخدمين، وأكد أن هناك خطوات سوف يتم اتخاذها كالتالي:

الخطوة الأولى، سوف يحقق فيسبوك في كل التطبيقات على فيسبوك والتي تمتلك طريقًا إلى معلومات كبيرة عن المستخدمين قبل وبعد التغيير الكبير في المنصة خلال عام 2014، حينما منعت التطبيقات المشابهة للتي تسببت في تسريب البيانات من جمع بيانات عن أصدقاء المستخدم على فيسبوك إلا لو وافق هؤلاء الأصدقاء على استخدام التطبيق.

وأضاف زوكربيرج أن شركته ستعمل على مراقبة أي تطبيق ذو نشاط مشبوه، وتابع "سوف نوقف أي مطور من منصتنا لا يقبل هذا التدقيق. ولو وجدنا أن مطورين يسيئون استخدام المعلومات الشخصية، سوف نحظرهم ونخبر كل شخص تأثر بهذه التطبيقات".

الخطوة الثانية التي أعلن عنها زوكربيرج هي أن سوف يحظرون بيانات حصل عليها المطورون إذا لم يستخدموها بشكل جيد مثلا في خلال 3 أشهر.

وتابع مدير فيسبوك عبر بيانه "سوف نقلل البيانات التي يحصل عليها التطبيق لتقتصر فقط على الاسم والصورة الشخصية والبريد الإلكتروني. " وأضاف أنه سيجعل المطورين لهذه التطبيقات يوقعون عقودًا حتى يكونوا قادرين على مطالبة أي مستخدم لفيسبوك بالحصول على بيانات لمنشوراتهم أو أي بيانات شخصية أخرى.

وأعلن أنه سوف يكون هناك المزيد من التغيرات في الأيام القادمة.

وكتب زوكربيرج عبر حسابه: "الخطوة الثالثة، نريد التأكد من أنكم تدركون ما هي التطبيقات التي تسمحون لها بالحصول على بيانات شخصية. وفي الشهر المقبل، سنظهر للجميع أدوات في قائمة مزود الأخبار حول التطبيقات التي استخدمتموها وطريقة سهلة لإلغاء السماح لهذه التطبيقات باستخدام بياناتكم".

وكان مصرواي أوضح في تقرير سابق طريقة التخلص من هذه التطبيقات. (اضغط هنا)

وكان موقع فيسبوك تعرض لضربة هي الأكبر في تاريخه، بعد أزمة تسريب بيانات 50 مليون مستخدم لاستغلالها في حملة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

جاء الأمر من خلال شركة بريطانية هي "كامبرديج أناليتيكا" ومقرها لندن، والتي تعمل في مجال بيانات الإعلانات والحملات الانتخابية حول العالم، وعملت مع حملة الرئيس ترامب في عام 2016.

وتراجعت أسهم شركة فيسبوك بنسبة قاربت 7% يوم الاثنين وانخفضت قيمتها السوقية بنحو 40 مليار دولار، في أكبر تراجع منذ عام 2014. كما تأثرت الشركات التقنية الأخرى مثل أمازون ومايكروسوفت وآبل.