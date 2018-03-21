وزير الخارجية الألماني: أمريكا ستظل أهم حليف لنا خارج أوروبا

برلين - (د ب أ):

أبرز وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أهمية الصداقة الألمانية الأمريكية، رغم جميع الاختلافات في وجهات النظر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ماس، في كلمة له اليوم الاربعاء في البرلمان الألماني، على خلفية الأخبار، التي ينشرها ترامب على حسابه على موقع تويتر بشكل شبه يومي: "أرجو ألا نعتمد في علاقتنا عبر الأطلسي على أخبار تويتر وحدها" مضيفا أن "الصداقة الألمانية الأمريكية تتكون من أكثر من 280 حرفا بكثير".

وشدد وزير الخارجية الجديد على أن الولايات المتحدة ستظل أهم حليف لألمانيا خارج أوروبا.

وأضاف: "رغم كل الاضطرابات على الجانب الآخر من الأطلسي، إلا أنه يجب ألا ننسى مدى تجذر هذه الأواصر عمقا وعرضا في كلا المجتمعين".