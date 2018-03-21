رئيسا الأركان الروسى والأمريكي يبحثان هاتفيا الوضع فى سوريا

موسكو - (د ب ا):

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف في اتصال هاتفي اليوم الاربعاء مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، الأوضاع في سورية، إضافة إلى مواضيع أخرى.

وبحسب موقع شبكة"روسيا اليوم"،قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالوضع في سورية وأيضا الحالة في الغوطة الشرقية، وغيرها من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك.. كما اتفق على مواصلة الاتصالات الثنائية".

وتشير وكالة إنترفاكس الروسية، إلى أن هذه المكالمة الهاتفية، هي الثانية بين قائدي هيئة الأركان في البلدين، بعد تصريح جيراسيموف، بأن الجيش الروسي سوف يرد في حال استهدفت الولايات المتحدة دمشق، حسب "روسيا اليوم".