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الجيش اليمني يعلن مقتل 39 عنصرا من الحوثيين في معارك وسط اليمن

09:41 م الأربعاء 21 مارس 2018
الجيش اليمني يعلن مقتل 39 عنصرا من الحوثيين في معارك وسط اليمن

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ):

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل 39 عنصراً من الحوثيين وإصابة العشرات، في معارك بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقل بيان للمركز الإعلامي لقوات الجيش عن العميد صالح عبدربه المنصوري، قائد اللواء 173 مشاه قوله إن هذا التقدم جاء بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي، حيث استهدفت المقاتلات ثلاث دوريات تحمل تعزيزات للمليشيات في موقع شعب فضة، وأسفرت عن تدمير تلك الدوريات ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وحتى اللحظة لم يصدر الحوثيون اي تصريح حول هذا.

وتشهد محافظة البيضاء معارك متواصلة بين الطرفين منذ ديسمبر الماضي، عقب إطلاق قوات الجيش عملية عسكرية بإسناد من قوات التحالف العربي لتحرير المحافظة التي تربط بين المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة الجيش الحكومي.

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