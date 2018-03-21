السيسي وبوتين يبحثان التسوية في سوريا واستئناف رحلات الطيران

القاهرة - (مصراوي):

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء، إن الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين بحثا بالتفصيل التسوية في الحرب السورية.

وأضاف موقع روسيا اليوم، إن السيسي وبوتين أكدا أيضًا استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة في وقت قريب.

وأجرى الرئيس السيسي الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي، للتهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الروسي أعرب عن خالص تقديره لتهنئة الرئيس، مؤكداً تقديره لمصر قيادة وشعباً، وتطلعه لمزيد من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وأضاف راضي، أن الرئيسين ناقشا عدة جوانب في العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك سبل تطوير تلك العلاقات في المجالات المختلفة، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية متزايدة لما تنطوي عليه المرحلة الراهنة من تطورات وتحديات.