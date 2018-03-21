مسؤول أوروبي يرفض تهنئة بوتين على فوزه بالانتخابات بسبب أزمة "الجاسوس"

بروكسل - (أ ش أ)

قال "دونالد توسك" رئيس المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء ، إنه لم يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فوزه بالانتخابات الروسية بسبب واقعة تسميم جاسوس روسي سابق.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن توسك قوله إنه ليس في مزاج يسمح له بالاحتفال بفوز بوتين بعد هذا الهجوم على الجاسوس الروسي السابق.

وذكرت القناة أن توسك أشار إلى حادثة تسميم الجاسوس السابق "سيرجي سكريبال" وابنته في بريطانيا باستخدام غاز أعصاب، تلك الحادثة التي تتهم بريطانيا روسيا بتدبيرها.