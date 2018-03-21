الرئيس روحاني يدعو إلى ضخ دماء شبابية في شرايين القيادة الإيرانية

طهران - (د ب أ):

قال الرئيس الايراني حسن روحاني (69 عاما) اليوم الأربعاء إن إيران تحتاج إلى تغيير للأجيال في مناصبها القيادية العليا.

ويشغل العديد من المناصب الرئيسية في البلاد مسؤولون فوق سن السبعين.

وأكد الرئيس الإيراني أن الشباب هم الذين يجب أن يشكلوا تدريجيا مستقبل البلاد.

وقال إن "الأشخاص المسؤولين عن بلدنا هم الآن في سن لم يعد فيه النظر إلى المستقبل البعيد ممكنا"، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء "اسنا" الإيرانية.

ويقول منتقدون إن قيادة إيران الكبيرة في السن وعدم استعدادها للإصلاح، هي من بين أسباب التوترات الاجتماعية في البلاد.

يذكر أن الرئيس في إيران يكون مسؤولا عن السياسة الداخلية والخارجية والاقتصادية، ولكن في المسائل الاستراتيجية، مثل الاتفاق النووي مع القوى العالمية في عام 2015 ، فإن المرشد الأعلى تكون له الكلمة الأخيرة. وفي مثل هذه الحالات لا يستطيع الرئيس أن يقرر بنفسه.