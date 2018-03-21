بريطانيا تمهد الطريق نحو استخدام العملات الرقمية

لندن - (أ ش أ)

أعلنت مجموعة "كوين فلور" للعملات الرقمية عن تخطيطها لإطلاق أول عقود آجلة للعملات الرقمية التي ستشمل إصدار عقود آجلة قابلة للتسليم لـ"بتكوين" للمرة الأولى.

وتسمح البورصة الجديدة "CoinFloorEX" للمنقبين عن العملات الرقمية وصناديق التحوط والتجار والمستثمرين بإطلاق العنان للإمكانيات المالية لـ"بيتكوين" على نطاق واسع، من خلال عقود تشفير مصممة وذات ضوابط تشغيلية مصممة خصيصا، والتي تدعمها الحوكمة وإدارة المخاطر على مستوى المؤسسات.

وأضافت المجموعة أن العقود الآجلة تم تصميمها بهذه الخطوة من أجل حماية المستثمرين من التذبذبات الحادة في أسعار العملات الرقمية وقت التسوية، بالإضافة إلى الحماية من مخاطر التلاعب في السوق.

وتعتمد التسوية على التسليم الفعلي بدلا من تقلبات الأسعار في البورصات الأخرى للعملات الرقمية، مما يوفر شفافية تسعير أكبر.