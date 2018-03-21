مقتل 20 مدنيا في قصف جوي استهدف ريف إدلب الشمالي

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بأن حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي استهدف منطقة بريف إدلب الشمالي ارتفعت إلى 20 قتيلا.

وقال المرصد، ومقره بريطانيا إن "القتلى سقطوا جراء قصف من طائرة حربية، لا يعلم ما إذا كانت روسية أم تابعة للنظام، استهدف منطقة كفربطيخ بريف إدلب الشمالي".

وتابع المرصد "تواصل أعداد الشهداء المدنيين ارتفاعها في منطقة كفربطيخ، نتيجة المجزرة الدامية التي نفذتها طائرات حربية باستهداف للمنطقة الواقعة في القطاع الشرقي من ريف إدلب، حيث ارتفع إلى 20 على الأقل عدد الشهداء الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهادهم بينهم 16 طفلاً أعمارهم تتراوح بين عامين و11 عاماً بالإضافة لثلاث سيدات، ومن ضمن الشهداء 15 من عائلة واحدة و3 آخرين من عائلة ثانية".

وأضاف المرصد "ولا تزال أعداد الشهداء قابلة للازدياد لوجود جرحى بحالات خطرة، ووجود مفقودين تحت أنقاض الدمار الناجم عن القصف الجوي على المنطقة".

وقال رئيس فرع إدلب التابع لفرقة "الخوذات البيضاء" للإنقاذ مصطفى الحاج يوسف، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الأطفال كانوا في المدرسة عندما وقعت الضربة الأولى، وخافوا وركضوا للاختباء في كهف قريب.

وأضاف أن الضربة الثانية أصابت الكهف مباشرة ، مما أسفر عن مقتل جميع الأطفال بالداخل، بالإضافة إلى رجل وامرأة.

وقال الحاج يوسف إن الضربة الثانية كانت "على الأرجح بطائرة روسية".

يشار إلى أن هذه المجزرة الجديدة، تأتي بعد أقل من 24 ساعة على مجزرة راح ضحيتها 9 مدنيين من النساء والأطفال.