نشطاء مؤيدون للأكراد يتظاهرون بألمانيا احتجاجا على العملية التركية بعفرين

فرانكفورت - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء أن نحو 50 ناشطا مؤيدين للأكراد، تظاهروا أمام مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا وداخله، احتجاجا على العملية العسكرية التركية في عفرين بسوريا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم إنهم رفعوا على مبنى المقر لافتة مكتوب عليها "عفرين حرة"، وأطلقوا عبوة ذات أدخنة ملونة.

وفي بيان تم إرساله في الصباح، تحدث الناشطون عن مسؤولية مشتركة يتحملها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا "عن الحرب العدوانية الحالية للجيش التركي وميليشيات إسلامية ضد الإقليم الكردي في عفرين".

وأعرب الاشتراكيون الديمقراطيون عن تفهمهم لموقف النشطاء وتحدثوا معهم.

وقالت كريستيانه جريجور متحدثة باسم الحزب في منطقة جنوب ولاية هيسن التي تقع بها مدينة فرانكفورت: "رئيسنا مايك يوزف تحدث معهم وأعلن عزمه تناول الموضوع في مجلس إدارة الحزب في مدينة فيسبادن".