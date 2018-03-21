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المالكي: العراق يمر بمنعطف تاريخي يستدعي الحضور الواسع في الانتخابات

06:28 م الأربعاء 21 مارس 2018
المالكي: العراق يمر بمنعطف تاريخي يستدعي الحضور الواسع في الانتخابات

نوري المالكي

بغداد - (أ ش أ)

قال نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، اليوم الأربعاء، إن العراق يمر بمنعطف تاريخي مهم يستدعي وقفة حقيقية وجادة لإنقاذه.

وأكد المالكي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم - أن هذه الوقفة يجب أن تكون من خلال المشاركة في الانتخابات والمساهمة بتشكيل حكومة وطنية تمتلك أغلبية في البرلمان يقف خلفها الجميع حتى نستكمل عملية البناء والإعمار.

ودعا نائب الرئيس العراقي، العشائر العراقية، إلى الحضور الواسع في الانتخابات والمساهمة الفاعلة في منح أصحاب الرؤية القادرة على العمل وصناعة مستقبل واعد للعراقيين جميعًا.

كان قد صدر مرسوم جمهوري، بتحديد موعد الانتخابات التشريعية في العراق يوم 12 مايو المقبل.

 

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نوري المالكي العراق العشائر العراقية

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