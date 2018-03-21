فرنسا تترقب اضرابات واسعة قد تؤثر على حركة الطيران والقطارات والمدارس

باريس - (أ ش أ)

تترقب فرنسا غدا الخميس إضرابات واسعة، دعت اليها أغلب نقابات القطاع العام، احتجاجا على الإصلاحات التي تجريها الحكومة و التي تستهدف تقليص عدد الموظفين الحكوميين لخفض عجز الموازنة العامة.

و ستؤثر الإضرابات على حركة الطيران و القطارات و المترو و الخدمات العامة و المدارس و المكاتب والمحطات الإذاعية و التلفزيونية الحكومية.

ففي قطاع الطيران، سيتم إلغاء %30 من الرحلات من و إلى مطارات باريس "رَوَاسِي" و "أورلي" و "بوفي" بسبب أضراب المراقبين الجويين، بحسب الإدارة العامة للطيران المدني.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير ﻓرانس" عزمها،خلال الأضراب، تسيير %60 من رحلاتها القصيرة التي تبدأ من مطار اورلي و من مدن اخرى و %75 من رحلاتها المتوسطة من و إلى رَوَاسِي ، دون أن تستبعد تأخر بعض الرحلات و إلغاء البعض الأخر في الدقائق الأخيرة.

وفيما يتعلق بحركة القطارات، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية (اس ان سي اف) انها ستقوم بتشغيل %40 من القطارات فائقة السرعة (تي جي في) التي تربط بين المدن الكبرى داخل فرنسا و أوروبا و %25 من القطارات الرابطة بين المدن الفرنسية .

اما في المواصلات العامة، فمن المنتظر أن تتواصل حركة مترو الأنفاق والحافلات و الترام بانتظام باستثناء قطارات الضواحي التي ستتأثر قليلا.

يشار إلى أن الحكومة تسعى لجعل وضع الموظفين الحكوميين اكثر مرونة و إلى اللجوء بكثافة إلى العاملين المتعاقدين و وضع خطة للاستقالات الطوعية بغية ألغاء نحو 120 ألف وظيفة حكومية من أجمالي 5.64 مليون في فرنسا وصولا لخفض العجز في الموازنة تحت عتبة %3 من أجمالي الناتج الداخلي حتى يتسق مع المعايير الأوروبية.