اعتقال 9 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في الموصل

بغداد - (أ ش أ)

أعلن قائد شرطة (نينوى) العراقية العميد الركن حمد نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، اعتقال تسعة عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي في الموصل .

وأضاف الجبوري - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قوات "الرد السريع" قامت بحملة موسعة في عدة أحياء بالجانب الايسر لمدينة الموصل؛ ما أسفر عن القبض على تسعة عناصر من (داعش) الإرهابي .

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن - في وقت سابق - بيان النصر وتحرير الموصل من تنظيم (داعش) بالكامل.