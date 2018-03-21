اعتقال 9 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في الموصل
بغداد - (أ ش أ)
أعلن قائد شرطة (نينوى) العراقية العميد الركن حمد نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، اعتقال تسعة عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي في الموصل .
وأضاف الجبوري - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قوات "الرد السريع" قامت بحملة موسعة في عدة أحياء بالجانب الايسر لمدينة الموصل؛ ما أسفر عن القبض على تسعة عناصر من (داعش) الإرهابي .
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن - في وقت سابق - بيان النصر وتحرير الموصل من تنظيم (داعش) بالكامل.
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