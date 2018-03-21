ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي نفذه داعش في كابول إلى 31 شخصا

كابول - (د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة الافغانية أن حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري، الذي نفذه تنظيم "داعش" في كابول، ارتفعت إلى 31 شخصا وبلغ عدد المصابين 65.

كانت وزارة الداخلية الافغانية قد ذكرت في وقت سابق أن الهجوم الانتحاري وقع بالقرب من ضريح في كابول، حيث كان سيتجمع الكثير من الناس للاحتفال بالعام الافغاني الجديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي إن المهاجم الانتحاري كان يحاول الوصول إلى ضريح ساخي، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تشديد الاجراءات الامنية.

وبدلا من ذلك، "فجر عبوته الناسفة على طريق جامعة كابول، أمام مستشفى علي آباد، بين المدنيين الذين كانوا في طريقهم إلى الضريح".

ويصادف 20 آذار/مارس اليوم الذي يحتفل فيه مواطنون في أفغانستان وآسيا الوسطى بمهرجان "النوروز" للعام الجديد في أفغانستان.

وينظر الاسلاميون إلى مهرجانات النوروز بأنها حدث وثني.