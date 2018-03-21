حبس عهد التميمي 8 أشهر بسبب صفع جندي إسرائيلي بموجب اتفاق قضائي

القاهرة - (مصراوى):

قال موقع صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي التي تحاكم بتهمة صفع جندي إسرائيلي قبلت يوم الأربعاء اتفاقا قضائيا سيتم الحكم عليها بموجبه بالسجن 8 أشهر.

وتتضمن اللائحة المعدلة اعتراف التميمي (17 عاما) بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية.

كما اتهمت التميمي بمهاجمة الجنود الإسرائيليين في خمسة حوادث أخرى، غير الذي أشير إليه في بند خاص بلائحة الاتهام والمتعلق بصفع الجندي من لواء "جولاني" خلال تفريق مظاهرات في قرية النبي صالح برفقة ابنة عمها نور، تلك الحادثة التي صورتها والدتها ناريمان التميمي وبثت بشكل مباشر على "فيسبوك"، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

فيما حاولت وكالة أنباء "رويترز" التواصل مع محامي عهد التميمي للتعليق، لكنه رفض.

وقال ممثل الادعاء لـ"رويترز" في وقت سابق إن الادعاء العسكري عرض اتفاقا قضائيا بشأن الواقعة التي حدثت في ديسمبر وحولت عهد إلى بطلة في أعين الفلسطينيين.