الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة البيضاء

عدن - أ ش أ

حررت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، مواقع جديدة بمديرية ناطع في محافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر ميداني قوله، إن قوات الجيش حررت منطقة راس جبل الحْدِيدة الاستراتيجي، وجبل الأسطورة بمديرية ناطع بالبيضاء، بعد اقتحام المواقع التي كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى مقتل العشرات من الميليشيات وأسر ثلاثة آخرين.