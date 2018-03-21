كاتب كويتي: زيارة بن سلمان في أمريكا تزعج "الجزيرة" والإخوان

كتبت- رنا أسامة:

قال الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، إن تحركات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أمريكا تبدو مزعجة ومحُبطة لقناه الجزيرة القطرية والإخوان المسلمين.

وكتب الجارالله، عبر تويتر، الأربعاء، قائلًا: "الزياره مزعجة ومحبطة لكل تحركاتهم التي سبقت الزيارة، وهي تحركات كان الغاية منها أن لا تأخذ الزيارة هذا الزخم". وتابع: "والمزعج القادم لقناه الجزيرة زياره ولي عهد أبوظبي فرسان في حلبة عالمية.. ولا عزاء لقناة الجزيرة".

بدأ بن سلمان، الاثنين، زيارة إلى أمريكا تستمر أكثر من أسبوعين، في إطار أولى جولاته الخارجية منذ تعيينه وليًا للعهد في يونيو الماضي.

واستعرض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، العلاقات الثنائية وتطورات الحرب في اليمن وسوريا.

وبحث بن سلمان، في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع أعضاء مجلس الشيوخ "دان سوليفان، وتوم كوتون، وجو مانتشن، وليندزي جراهام" العلاقات الثنائية بين البلدين، والشراكة التاريخية والاستراتيجية المتطورة، وسبل تعزيزها، ورؤية المملكة 2030.

كما التقى بمبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط، جاريد كوشنر، ومساعد الرئيس الممثل الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون جرينبلات، لبحث خطط السلام المستقبلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ومن المقرر أن يزور بن سلمان بوسطن 24 مارس للاجتماع مع جهات تعليمية مهمة، وسيصل لاحقًا إلى نيويورك في 26 مارس لإجراء مناقشات مع رجال أعمال أمريكيين، فضلًا عن اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، في نيويورك. وسيشارك في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي.

بعد ذلك، سيتوجه ولي العهد إلى الساحل الغربي في 30 مارس للقاء المنظمات الخيرية، وشركات التكنولوجيا والدفاع والترفيه، بما في ذلك اجتماعت في شركات جوجل وأبل ولوكهيد مارتن، ثم سيزور مركز الأبحاث في أرامكو ومرفق موتيفا بورت آرثر في هيوست، 7 أبريل المقبل.