"نيوزويك": ترامب منح تنازلات غير مسبوقة للسعوديين لتخصيب اليورانيوم

كتب - عبدالعظيم قنديل:

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداده لمنح السعوديين تنازلات غير مسبوقة بشأن تخصيب اليورانيوم.

وقالت المجلة، في تقرير نشرته عن تأثير سياسة الرئيس الأمريكي على نفوذ بلاده، إن ترامب عمل على توطيد سلطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على نحو متزايد، حتى أن إدارته تفاخرت قائلة: "وضعنا رجلنا على القمة".

وتابعت الصحيفة الأمريكية أن ترامب أعطى بن سلمان تفويضا مطلقا في مساعيه لإسقاط المتمردين الحوثيين في اليمن، وحصار قطر، والتدخل في لبنان، بالإضافة إلى نبذ إيران.

وذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبدى استعداده لمنح السعوديين تنازلات غير مسبوقة بشأن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم للحصول على صفقة طاقة نووية مربحة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات أخيرة للخروج عن الشكل التقليدي لدورها في استراتيجيات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، والذي تميز بتحالف وثيق للطاقة ومشتريات للأسلحة الأمريكية المتقدمة.

كان ولي العهد السعودي، قال لشبكة سي بي إس الأمريكية، في حوار أذيع بالتزامن مع زيارته لواشنطن: إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية فسوف نقوم بنفس الشيء.