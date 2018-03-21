الصين ستحافظ على مصالحها في مواجهة خطوات تجارية أمريكية

القاهرة- مصراوي:

قال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو وين إن بلاده ستتخذ خطوات للحفاظ على مصالحها وكذلك صناعاتها في ضوء ما وصفها بأنها تحركات حماية تجارية من جانب الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة التجارة الصينية نقلا عن كلمة ألقاها وانغ في نيودلهي إن القرار الأمريكي ببدء تحقيقات تجارية هو عمل حماية تجارية أحادي الجانب.

وقال مسؤولان مطلعان يوم الإثنين الماضي إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم تصل إلى 60 مليار دولار على منتجات التكنولوجيا والاتصالات الصينية بحلول يوم الجمعة.

وستفرض الرسوم بموجب الفقرة 301 من قانون التجارة الأمريكي الصادر عام 1974 بعد تحقيق بشأن ملكية فكرية بدأ في أغسطس آب العام الماضي.

وقال وانغ خلال اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية استمر يومين واختتم يوم الثلاثاء "تطبيق إجراءات تجارية مقيدة لن يعرقل فقط نظام التجارة العالمية المعتاد وإنما سيلحق ضررا بالغا بالنظام التجاري المتعدد الأطراف".

وأثارت توقعات فرض رسوم تجارية على بعض السلع الصينية قلق العشرات من دوائر الأعمال الأمريكية الذين قالوا إنها سترفع أسعار المستهلكين وستدمر فرص العمل وستدفع أسواق الأسهم إلى الانخفاض، وفقا لرويترز.

وزادت المخاوف بشأن نشوب حرب تجارية بعدما فرض ترامب رسوما مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم الشهر الجاري بموجب الفقرة 232 من قانون التوسع التجاري الأمريكي لعام 1962 الذي يسمح بضمانات استنادا إلى "الأمن القومي".

وأثارت هذه الخطوة احتجاجات قوية من حلفاء الولايات المتحدة ومنهم كوريا الجنوبية واليابان وكندا.