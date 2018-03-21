استقالة رئيس إدارة الاتصالات في الفاتيكان من منصبه

الفاتيكان - أ ش أ

قدم رئيس سكرتارية بابا الفاتيكان لشئون العلاقات العامة والاتصالات المونسنيور "داريو فيجانو" استقالته من منصبه بعد اتهامه بالتلاعب في معلومات وردت برسالة بابوية.

أورد راديو فرنسا الدولي، اليوم الأربعاء، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان "فيجانو" قد نشر - الأسبوع الماضي - رسالة للبابا الشرفي بنديكت السادس عشر تضمنت ثناء على البابا فرنسيس، ولكنه حذف أجزاء من الرسالة كان بنديكت يميل فيها بشكل أكبر إلى الانتقاد.