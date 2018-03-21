برلماني روسي: خطر ضرب دمشق بالصواريخ الأمريكية مازال قائمًا

موسكو - أ ش أ

قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي "الدوما" فلاديمير شامانوف اليوم الأربعاء، إن خطر توجيه ضربة صاروخية أمريكية لمنشآت حكومية في العاصمة السورية يظل قائما.

من جهتها، أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن شامانوف شدد على عدم جواز التغافل عن هذا الخطر؛ وذلك ردا على سؤال وجه له بشأن استمرار تهديد واشنطن بضرب المباني الحكومية في دمشق حتى بعد الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت الوكالة أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين تناول مجموعة من الموضوعات منها مناقشة الأوضاع في سوريا، وكانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قد أعلنت استعداد بلادها للقيام بأعمال جديدة بشأن سوريا عند الضرورة.

وبدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق: "إن موسكو نبهت واشنطن إلى عدم جواز التهديد بقصف دمشق".

يشار إلى أن الولايات المتحدة وجهت الضربة الصاروخية لقاعدة الشعيرات العسكرية في سوريا في الرابع من أبريل العام الماضي، زاعمة أن القوات السورية المتواجدة في هذه القاعدة شنت هجوما كيميائيا.