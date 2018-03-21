غدا.. وزير الخارجية الألماني يستقبل نظيره الهولندى في برلين

برلين - أ ش أ

يستقبل وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس، نظيره الهولندي ستيف بلوك في محادثات ثنائية يوم غد الخميس، بمقر الخارجية الألمانية بالعاصمة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، أن المحادثات سوف تشمل العلاقات الثنائية بين البلدين؛ فضلا عن السياسة الأوروبية ومستقبل الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى القضايا المطروحة على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك.

كان وزير الخارجية الهولندي "هالبه زيلسترا" قد اعترف بالكذب بشأن لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما دفعه لتقديم استقالته الشهر الماضي، حيث تولى خليفة له الوزير الجديد ستيف بلوك .

فيما تولى هايكو ماس حقيبة الخارجية منذ أيام بعد تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة بعد انتخاب ميركل لولاية رابعة والذي كان يشغل منصب وزير العدل في حكومة ميركل السابقة .

يُشار إلى أن وزير الخارجية الهولندي الجديد بلوك يُعد أحد السياسيين الذين عملوا لفترة طويلة إلى جانب رئيس الوزراء الهولندي الحالي مارك روته ضمن وزارته، إلا أنه غادرها بعد انتخابات العام الماضي.