أوباما يصل إلى نيوزيلندا في إطار جولة يقوم بها

ويلنجتون - أ ش أ

وصل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم الأربعاء، إلى نيوزيلندا في أول زيارة له، حيث من المقرر أن يلتقي به خلالها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جون كي وعائلته.

وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" النيوزيلندية - على موقعها الإلكتروني - أن الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة هبط في مطار أوكلاند الدولي في طائرة خاصة وسط حضور مكثف من رجال الشرطة، وذلك بعد قضائه يومين في سنغافورة.

ومن المتوقع أن يتوجه أوباما على متن مروحية إلى نورثلاند للعب الجولف مع جون كي وآخرين، ويعود غدا إلى أوكلاند من أجل استقبال رسمي في مقر حكومة نيوزيلندا .

كما سيلتقي أوباما برئيسة وزراء نيوزيلندا الحالية جاسيندا أرديرن قبل حفل عشاء تمت دعوته إليه ، ولقاء أكثر من ألف شخص في حدث ينظمه المجلس النيوزيلندي-الأمريكي.

تأتي هذه الزيارة في إطار جولة يقوم بها الرئيس الأمريكي السابق تشمل سنغافورة ونيوزيلندا واستراليا واليابان.