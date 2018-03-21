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التحالف العربي يدمر معسكرا للميليشيات بالساحل الغربي

12:59 م الأربعاء 21 مارس 2018
التحالف العربي يدمر معسكرا للميليشيات بالساحل الغربي

القاهرة - مصراوي
دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، معسكرا تدريبيا لميليشيات الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي للبلاد، وفق ما أورد مراسلنا.

وأضاف مراسل سكاي نيوز أن الغارة الجوية أدت إلى مقتل وجرح عدد من مسلحي الميليشيات الإيرانية.

وتتكبد الميليشيات الحوثية يوميا عشرات القتلى والجرحى من مسلحيها نتيجة الضربات الجوية للتحالف العربي، بقيادة السعودية في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر (جبهة الساحل الغربي).

وتخوض قوات الشرعية منذ أسابيع، بإسناد من التحالف العربي، معارك على تلك الجبهة، حيث حققت انتصارات عدة، وكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة.

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