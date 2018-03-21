نائب وزير الدفاع السوري يشارك في المؤتمر الدولي للأمن في موسكو

دمشق - أ ش أ

أفادت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء بأن نائب وزير الدفاع السوري محمود شوا سيشارك في المؤتمر الدولي للأمن الذي سيعقد في موسكو يومي 4 و5 أبريل المقبل.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن نائب وزير الدفاع السوري سيشارك في المؤتمر للمرة الثانية بعد مشاركته في أعمال المؤتمر العام الماضي، وسيلقي كلمته أمام المشاركين.

وتنظم وزارة الدفاع الروسية مؤتمر الأمن الدولي هذه السنة للمرة السابعة على التوالي، وتتصدر جدول أعمال المؤتمر سبل مكافحة الإرهاب في سوريا، وسيطلع الجانب الروسي الحضور على جزء من الخبرات المتراكمة لديه في مكافحة الإرهاب، لا سيما بعد جهود القوات الجوية الروسية في تطهير سوريا من تنظيم داعش.