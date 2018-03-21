العراق يبلغ الخارجية التركية رفضه القيام بعمليات عسكرية على أراضيه

بغداد - أ ش أ

أبلغ وزير الخارجية العراقي إبرهيم الجعفري، وكيل وزير الخارجية التركية أحمد يلدز رفض العراق القيام بعمليات عسكرية على أراضيه وخرق الحدود، مجددا تأكيده على ضرورة انسحاب القوات التركية من مدينة بعشيقة.

وقال مكتب الجعفري - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء - إن "وزير الخارجية إبراهيم الجعفري استقبل في بغداد وكيل وزير الخارجيَّة التركيَّة أحمد يلدز والوفد المُرافِق له ، وأبلغه أن العراق لن يسمح بتواجد أي قوات على أراضيه تقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار"، موضحا رفض بلاده خرق القوات التركية للحدود العراقـية .

وأكد الجعفري أن "العراق طوى صفحة المواجهة مع عصابات داعش الإرهابية، وحقق انتصارات كبيرة، وحرر أراضيه واليوم يعمل على إعادة بناء وإعمار المدن"، وقال "أمامنا فرص لتعزيز التعاون المشترك، وزيادة حجم الاستثمار، والتبادل التجاري بين البلدين".

وشدد الجعفري " على أهمية الاستمرار بزيادة حجم الإطلاقات المائية، لما لها من أثر كبير على العديد من القطاعات الحيوية في العراق"، لافتا إلى أن "استراتيجية العلاقات العراقـية قائمة على تعزيز المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر المشتركة، والحفاظ على السيادة، وعدم التدخـل في الشؤون الداخلية للدول".