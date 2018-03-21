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داعش يعلن المسؤولية عن التفجير الانتحاري في كابول

12:40 م الأربعاء 21 مارس 2018
داعش يعلن المسؤولية عن التفجير الانتحاري في كابول


كابول - (د ب أ):
أعلن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا على الاقل في كابول.

وكانت وزارة الداخلية الافغانية قد ذكرت أن 26 شخصا على الاقل قتلوا بعد هجوم وقع بالقرب من ضريح في كابول، حيث كان سيتجمع الكثير من الناس للاحتفال بالعام الافغاني الجديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي إن "26 شخصا قتلوا وأصيب 18 آخرون، ربما يزيد العدد" مشيرا إلى أن المهاجم الانتحاري كان يحاول الوصول إلى ضريح ساخي، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تشديد الاجراءات الامنية.

وبدلا من ذلك، "فجر عبوته الناسفة على طريق جامعة كابول، أمام مستشفى علي آباد، بين المدنيين الذين كانوا في طريقهم إلى الضريح".

ويصادف 20 مارس اليوم الذي يحتفل فيه مواطنون في أفغانستان وآسيا الوسطى بمهرجان "النوروز" للعام الجديد في أفغانستان.

وينظر الاسلاميون إلى مهرجانات النوروز بأنها حدث وثني.

تنظيم داعش تفجير انتحاري كابول افغانستان

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