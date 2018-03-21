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الكرملين: بوتين وترامب يتفقان على ترتيب لقاء قريب بين دبلوماسيو البلدين

12:37 م الأربعاء 21 مارس 2018
الكرملين: بوتين وترامب يتفقان على ترتيب لقاء قريب بين دبلوماسيو البلدين

بوتين وترامب

القاهرة - (مصراوي):

كشف الكرملين الروسي، اليوم الأربعاء، عن اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على تكليف كبار الدبلوماسيين في البلدين لترتيب لقاء مباشر بينهما.

وقال الكرملين، إنه لم يتم تحديد موعد اللقاء لكن الإعداد له يجب أن يبدأ في أسرع وقت ممكن، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأجرى الرئيس الأمريكي، أمس، اتصالا هاتفيًا بالرئيس فلاديمير بوتين، هنأه فيه بفوزه بالانتخابات الرئاسية الروسية ووصف ترامب المحادثة بالجيدة للغاية.

 

الكرملين روسيا بوتين ترامب

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