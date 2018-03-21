مقتل شخص وفقدان 14 آخرين في حادث غرق سفينة بماليزيا

كوالالمبور - أ ش أ

لقي شخص مصرعه غرقا فيما اعتبر 14 آخرين في عداد المفقودين في حادث غرق سفينة تجريف رمال صينية قبالة سواحل ولاية (جوهر) الواقعة جنوبي البلاد.

صرح بذلك مسئولون بوكالة البحرية الماليزية، اليوم الأربعاء، وقالت الوكالة - في بيان لها نقلته قناة (يورونيوز) الأوروبية - إنه تم إنقاذ ثلاثة صينيين من أفراد طاقم السفينة، وذلك بعدما تلقت السلطات تقارير تفيد بانقلاب السفينة (جي بي بي رونج شانج 8) في مياه (باريت جاوا) بمقاطعة (موار) في الولاية..مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ جارية كما تم إرسال قاربي دورية لموقع الحادث.

وكانت السفينة المملوكة للصين والمسجلة بالدومينيكان تحمل ماليزيا واحدا وإندونيسيا و16 صينيا من أفراد طاقمها.