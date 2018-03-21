بريطانيا تبدي رغبتها في المساهمة في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

سول - أ ش أ

أعرب السفير البريطاني الجديد لدى كوريا الجنوبية سيمون سميث، اليوم الأربعاء، عن رغبة بلاده في تقديم خبرتها في منع الانتشار النووي وتوليد الطاقة للمساعدة في عملية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

وأشار سميث - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إلى التقدم الأخير في الدبلوماسية الكورية الجنوبية والأمريكية مع كوريا الشمالية، وقال إنه يعتقد أن الخطوات الرئيسية التالية لنزع السلاح النووي من الشمال أصبحت بالفعل محددة زمنيا، إذ اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد قمم مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون لمناقشة نزع السلاح النووي منها.

كما أبدى السفير البريطاني إعجاب بلاده الشديد بجهود إدارة سول، لاغتنام فرصة عقد دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في بيونج تشانج لعقد القمم مع بيونج يانج.

كما أكد سميث أن بريطانيا تتطلع بجدية واهتمام للقمم، في ظل تجاربها في توليد الطاقة النووية ومنع الانتشار النووي، وكذلك في مجال إدارة جميع جوانب الأمن النووي، موضحا أن بلاده ستتمكن من جلب الأطراف لعملية نزع السلاح النووي من الشمال.

وأضاف السفير البريطاني أن بلاده تقدم دعمها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، لتنفيذ أي اتفاق مع بيونج يانج، في ظل سعيها للعب دور بناء وداعم في تلك العملية.

كما تعهد سميث - خلال مدته التي ستستمر ثلاث سنوات في كوريا الجنوبية - بالتركيز على تعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي مع سول ، والعمل على تقارب الشعبين البريطاني والكوري الجنوبي، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ ستحتاج إلى بذل المزيد من الجهود الخاصة لبناء وتعزيز روابطها الاقتصادية العالمية والعلاقات التجارية والاستثمارية.