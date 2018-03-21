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الخارجية الأمريكية: على باكستان بذل مزيد من الجهود لاجتثاث جذور الإرهاب

10:00 ص الأربعاء 21 مارس 2018
الخارجية الأمريكية: على باكستان بذل مزيد من الجهود لاجتثاث جذور الإرهاب

الخارجية الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

أكدت الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أنه بالرغم من أن باكستان تمضي في الاتجاه الصحيح، إلا أنه مازال هناك الكثير للقيام به بشأن اجتثاث جذور الإرهاب في منطقة جنوب آسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت - حسبما ذكرت قناة "جيو" الباكستانية - "إننا بكل تأكيد نرى أن باكستان اتخذت بعض الخطوات الإيجابية في الاتجاه الصحيح، إلا أنه مازال هناك الكثير للقيام به فيما يتعلق بقضاء باكستان ليس فقط على حركة طالبان وإنما أيضا على شبكة حقاني والشبكات الإرهابية الأخرى".

وأضافت ناويرت أن الولايات المتحدة طالما طالبت باكستان ببذل المزيد من الجهود للقضاء على الجماعات الإرهابية، إلى جانب لعب دور أكثر فعالية في عملية السلام الأفغانية.

 

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