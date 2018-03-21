ميركل تعلن اليوم التوجهات الرئيسية لولايتها المستشارية الرابعة



برلين (د ب أ)

عقب أسبوع من إعادة انتخابها كمستشارة لألمانيا تعتزم زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء إعلان توجهاتها الرئيسية لولايتها المستشارية الرابعة خلال جلسة للبرلمان الألماني (بوندستاج).

وتلقي ميركل بيانا حكوميا على مدار ساعة توضح فيه النقاط المحورية لاتفاقية الائتلاف الحاكم بين تحالفها المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ومن المتوقع أن تتحدث ميركل عن مشروعات مثل خفض الأعباء عن الأسر وتطبيق قواعد تنظيم الهجرة، ذلك إلى جانب خطط إصلاح الاتحاد الأوروبي والتحديات الدولية مثل التي يمثلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر عقد جلسة نقاش عامة في البرلمان حول خطاب ميركل تستغرق ساعتين ونصف الساعة. ويترقب المحللون بشغف موقف حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، الذي يشكل أكبر كتلة حزبية معارضة في البرلمان.

ومن المنتظر أن يدلي أعضاء مجلس وزراء ميركل ببيانات حكومية عن أبرز ملامح خططهم للفترة التشريعية الجديدة خلال جلسات عامة للبرلمان تستمر حتى بعد غد الجمعة. ويتضمن جدول أعمال اليوم بيانات من وزراء الخارجية والدفاع والتنمية.